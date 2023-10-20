С 19 октября 2023 г. израильтяне официально могут пользоваться безвизовой программой (VWP) для въезда в США. Об этом сообщило МВД страны.

Это означает, что граждане и гражданки Израиля теперь могут обращаться за разрешением на въезд в США с туристическими или деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы.

Чтобы получить право на участие, нужно соответствовать следующим требованиям:

Иметь действующий израильский паспорт.

Иметь заполненную и одобренную заявку на получение разрешения на въезд в страну с помощью электронной системы (ESTA).

Заявителям не должно быть ранее отказано в выдаче визы в США.

Они не должны быть осуждены за преступления, связанные с нарушением моральных норм.

Они не должны быть неприемлемы для въезда в США в соответствии с какими-либо другими положениями американского законодательства.

Для подачи заявления на получение ESTA граждане и гражданки Израиля могут посетить веб-сайт ESTA и сделать это онлайн буквально за несколько минут. Плата за подачу составляет $14.

Процесс рассмотрения заявки обычно занимает не больше 72 часов. Регистрация действительна в течение двух лет.