Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023 14:40
С 19 октября 2023 г. израильтяне официально могут пользоваться безвизовой программой (VWP) для въезда в США. Об этом МВД страны.
Это означает, что граждане и гражданки Израиля теперь могут обращаться за разрешением на въезд в США с туристическими или деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы.
Чтобы получить право на участие, нужно соответствовать следующим требованиям:
- Иметь действующий израильский паспорт.
- Иметь заполненную и одобренную заявку на получение разрешения на въезд в страну с помощью электронной системы (ESTA).
- Заявителям не должно быть ранее отказано в выдаче визы в США.
- Они не должны быть осуждены за преступления, связанные с нарушением моральных норм.
- Они не должны быть неприемлемы для въезда в США в соответствии с какими-либо другими положениями американского законодательства.
Для подачи заявления на получение ESTA граждане и гражданки Израиля могут посетить и сделать это онлайн буквально за несколько минут. Плата за подачу составляет $14.
Процесс рассмотрения заявки обычно занимает не больше 72 часов. Регистрация действительна в течение двух лет.