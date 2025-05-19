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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$240,760
18.05.2025
$240,760
17.05.2025
$239,872
16.05.2025
$240,032
14.05.2025
$241,963
13.05.2025
$239,383
11.05.2025
$238,867
10.05.2025
$239,666
09.05.2025
$237,718
08.05.2025
$236,854
07.05.2025
$237,673
14.04.2025
$236,607
13.04.2025
$236,745
12.04.2025
$237,627
11.04.2025
$242,998
10.04.2025
$243,989
09.04.2025
$245,213
08.04.2025
$245,061
06.04.2025
$245,206
05.04.2025
$242,972
04.04.2025
$246,217
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ID: 16507
ID новостройки на Realting
In CRM: 2338034
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Предлагаются двух- и трёхспальные виллы с террасой, инфинити-бассейном и видом на джунгли. Это один из трёх проектов застройщика в самом сердце острова Бали - Убуде, культурном и духовном центре острова, популярном среди туристов своими достопримечательностями, природными красотами и спокойной атмосферой. Комплекс расположен на обрыве склона среди джунглей.

Комплекс идеально подойдёт для романтического пребывания, благодаря реализованной застройщиком концепции Relax:

  • Оборудованное место для занятий йогой на вилле;
  • Персональный консьерж-сервис: бронирование ресторанов и спа, персональные тренировки, выездной спа на Вашей вилле, завтраки и романтические ужины на вилле, экскурсии и гиды.
Преимущества

"Жёлтая" земля, подходящая для сдачи комплекса в долгосрочную аренду.

Лизхолд - 25 лет с продлением на 25 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом сердце Бали, популярном среди туристов своими достопримечательностями, природными красотами и спокойной атмосферой.

  • Лес обезьян - 15 минут
  • Спа-салон - 10 минут
  • Парк Убуд - 10 минут

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Агентство
Darton Global
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Агентство
Darton Global
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