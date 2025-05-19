Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия

Предлагаются двух- и трёхспальные виллы с террасой, инфинити-бассейном и видом на джунгли. Это один из трёх проектов застройщика в самом сердце острова Бали - Убуде, культурном и духовном центре острова, популярном среди туристов своими достопримечательностями, природными красотами и спокойной атмосферой. Комплекс расположен на обрыве склона среди джунглей.
Комплекс идеально подойдёт для романтического пребывания, благодаря реализованной застройщиком концепции Relax:
"Жёлтая" земля, подходящая для сдачи комплекса в долгосрочную аренду.
Лизхолд - 25 лет с продлением на 25 лет.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом сердце Бали, популярном среди туристов своими достопримечательностями, природными красотами и спокойной атмосферой.