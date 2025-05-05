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Виллы с террасой в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
27
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
15
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
11
Municipality of Marathonas
6
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2 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Anavyssos ГрецияЭта впечатляющая вилла площадью 400 кв.м., построенная в 2010 году, располож…
$270,677
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Агентство
OWNERS Proptech S.A
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Вилла в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Площадь виллы составляет 320 кв.м., она состоит из: Подвал: отдельная квартира с одной сп…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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