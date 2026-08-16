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Виллы в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
13
Municipality of Saronikos
17
Municipality of Dionysos
7
Municipality of Marathonas
6
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74 объекта найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Вилла в Municipality of Pallini, Греция
Вилла
Municipality of Pallini, Греция
Площадь 462 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 462 кв.м в Аттике. Вилла имеет угловое расположение. Из…
$743,846
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Вилла в Municipality of Pallini, Греция
Вилла
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Площадь 550 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,53 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 648 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,92 млн
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Площадь 600 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Подвал состоит из 2 спальных комнат, о…
$1,54 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 3
Площадь 457 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,68 млн
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TekceTekce
Вилла в Пеания, Греция
Вилла
Пеания, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,05 млн
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Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 460 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,18 млн
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Вилла в Stathmos Afidnon, Греция
Вилла
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 550 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одного трена…
$4,13 млн
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Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,48 млн
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Вилла в Каливия-Торику, Греция
Вилла
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,30 млн
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Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Площадь 385 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 385 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$708,425
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 3
Площадь 330 м²
-------------------------- Оазис роскоши и спокойствия в сердце Анавиоса Добро пож…
$826,496
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,53 млн
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Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 600 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,24 млн
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Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 1
Площадь 800 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,13 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 000 м²
Вилла с уникальной архитектурой в Рафине, Аттика Локация: Рафина — элитный пригород…
$1,56 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Площадь 370 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$14,76 млн
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 8
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 7 спальных комн…
$2,36 млн
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Вилла в Каливия-Торику, Греция
Вилла
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Оазис спокойствия и роскоши в сердце Анави́ссоса В самом сердце Анави́ссоса этот впеч…
$3,72 млн
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Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Площадь 220 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$971,180
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 7
Площадь 750 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 750 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 2
Площадь 460 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,59 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 199 м²
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
$1,94 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$4,37 млн
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 132 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$925,477
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Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Площадь 870 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютную роскошь в уникальной об…
$2,95 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
$4,84 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,18 млн
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Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 386 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,42 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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