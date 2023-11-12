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Виллы в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Вилла В архив
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43 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
Вилла 5 спален с бассейном в периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален с бассейном
периферия Аттика, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 680 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,50 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€7,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Вилла 5 спален в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
€4,20 млн
Вилла 8 спален с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 спален с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 626 м²
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
€2,00 млн
Вилла 5 спален с Spalni в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Код недвижимости: 1470 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 5 спален, Вилла общей площадью 580 кв…
€1,80 млн
Вилла 2 спальни с Spalni, с газовым отоплением в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 2 спальни с Spalni, с газовым отоплением
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Код недвижимости: 1403 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенная 2 спальни, вилла общей площадью 280 к…
€980,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: 1328 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Вилла общей площадью 500 кв.м, уровни 3 Сарони…
€500,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Код недвижимости: 1297 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 348 …
€1,000,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 547 м²
Ref: 1120 - Продается вилла Anavyssou общей площадью 547 кв.м. 3 уровень на холме перед пляж…
€3,00 млн
Вилла 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 5
Продается прекрасная вилла с бассейном в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состои…
€1,65 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
€4,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с furnishings, с газовым отоплением в периферия Аттика, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings, с газовым отоплением
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
€1,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
€500,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€12,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Вилла общей площадью 240 кв. м, с 3 спальнями , 2 санузлами, гостевые апартаменты с отдельны…
€700,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Legrena, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Legrena, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€704,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€2,00 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 1
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла с красивым садом в 840 кв.м., с бассейном 5x10m. и барбекю. Ви…
€1,05 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€950,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,10 млн
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Святой Николай, Греция
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Святой Николай, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 770 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€4,41 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€850,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€1,25 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 355 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,000,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Святой Николай, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Святой Николай, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€600,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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