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Виллы с видом на море в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
27
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
15
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
11
Municipality of Marathonas
6
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11 объектов найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
Вилла расположена в районе Вула
$5,03 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
$2,46 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$2,19 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Discover Your Dream Home by the Aegean Sea! Located  40 km from the heart of Athens and j…
$8,56 млн
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$3,86 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
$1,83 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$2,91 млн
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Вилла в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Площадь виллы составляет 320 кв.м., она состоит из: Подвал: отдельная квартира с одной сп…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 4 спальных комнат, го…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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