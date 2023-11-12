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Виллы в District of Sitia, Греция
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10 объектов найдено
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Сития, Греция
1
650 м²
1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
€776,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
3
2
100 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€640,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
3
2
100 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€590,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
3
2
100 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
District of Sitia, Греция
4
5
270 м²
Вы можете стать первым владельцем этого нового современного дома. Построен в потрясающем мес…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Sitia, Греция
7
403 м²
2
Продается роскошная Вилла на КритеВилла состоит из двух уровней. На первом уровне располагае…
€1,30 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
1
440 м²
1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
€2,50 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Мохлос, Греция
6
7
550 м²
1
Вилла- это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видом …
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
1
200 м²
1
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
€870,000
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Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Pefki, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€320,000
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Параметры недвижимости в District of Sitia, Греция
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