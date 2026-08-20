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Виллы в Municipality of Sitia, Греция

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Sitia Municipal Unit
8
Сития
3
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8 объектов найдено
Вилла в Сфака, Греция
Вилла
Сфака, Греция
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Продается роскошная вилла 440 кв.м с участком 5000 кв.м на востоке Крита. Вилла состоит из д…
$3,29 млн
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Вилла в Мохлос, Греция
Вилла
Мохлос, Греция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Вилла - это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видо…
$4,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Сития, Греция
Вилла
Сития, Греция
Площадь 650 м²
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
$944,567
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Вилла в Сития, Греция
Вилла
Сития, Греция
Площадь 200 м²
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
Цена по запросу
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Вилла в Мохлос, Греция
Вилла
Мохлос, Греция
Площадь 288 м²
Luxury Sea View Villa in Mochlos, Crete Located in the picturesque village of Mochlos, o…
$1,54 млн
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Вилла в Сфака, Греция
Вилла
Сфака, Греция
Площадь 440 м²
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
$2,93 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Property Code: HPS5461 - Villa FOR SALE in Sitia Mochlos for € 3.500.000 . This 550.00 sq. …
$4,03 млн
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Вилла в Сития, Греция
Вилла
Сития, Греция
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Продается роскошная вилла – Сития, Крит Частный прибрежный комплекс роскошных домов О…
$2,15 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Sitia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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