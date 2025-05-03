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Виллы в Municipality of Rethymnon, Греция

Ретимнон
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10 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Skaleta, Греция
Вилла 5 комнат
Skaleta, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
Продается: Очаровательная вилла в префектуре Ретимно, Крит!Эта уникальная каменная вилла пло…
$527,317
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Вилла 6 комнат в Герани, Греция
Вилла 6 комнат
Герани, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$925,815
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Вилла 8 комнат в Като Вальсамонеро, Греция
Вилла 8 комнат
Като Вальсамонеро, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$1,16 млн
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Вилла 6 комнат в Аделе, Греция
Вилла 6 комнат
Аделе, Греция
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 6 спальнями, бассейном и оливковой рощей рядом с Ретимно, КритПредлагается…
$1,24 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,36 млн
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Вилла 5 комнат в Принес, Греция
Вилла 5 комнат
Принес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гости…
$436,242
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Вилла 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла в Перфектуре Ретимно. Уникальная каменная вилла площадью 450 м2…
$1,63 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Элитная недвижимость на Крите с потрясающим видом на море📍 Расположение:Недвижимость располо…
$2,58 млн
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Вилла 5 комнат в Кастеллос, Греция
Вилла 5 комнат
Кастеллос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Rethymnon, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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