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Виллы в Ierapetra Municipal Unit, Греция

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25 объектов найдено
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Продаются две роскошные виллы общей площадью 400 кв.м., включая подвальные помещения, с пано…
$2,45 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Продаются две роскошные виллы общей площадью 400 кв.м., включая подвальные помещения, с пано…
$2,43 млн
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 510 м²
Этаж 1/1
For sale an under construction complex of 3 villas of 170sq.m each on 2.000sq.m plot. The vi…
$3,64 млн
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$443,933
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 311 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 311 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$671,592
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Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла площа…
$1,94 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
For sale an under construction villa of 170sq.m with 770sq.m plot of exclusive usage. The vi…
$1,21 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 6 спальных ком…
$1,31 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
$216,275
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
$791,112
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 142 м²
Two beautiful villas 2000m from the sea. The properties are sold off plan, with a ready buil…
$770,238
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
$236,765
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
$85,372
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 170 м²
For sale an under construction villa of 170sq.m with 770sq.m plot of exclusive usage. The vi…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$682,975
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$603,294
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 142 м²
Two beautiful villas 1000m from the sea. The properties are sold off plan, with a ready buil…
$770,238
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 188 м²
Этаж 1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
$398,402
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 312 м²
Количество этажей 1
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
$727,331
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 6 спальных ком…
$1,37 млн
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
Two beautiful villas 1000m from the sea. The properties are sold off plan, with a ready buil…
$837,782
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Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 510 м²
For sale an under construction complex of 3 villas of 170sq.m each on 2.000sq.m plot. The vi…
$3,35 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Этаж 1/2
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла площа…
$2,11 млн
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
Two beautiful villas 2000m from the sea. The properties are sold off plan, with a ready buil…
$837,782
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Параметры недвижимости в Ierapetra Municipal Unit, Греция

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