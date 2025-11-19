Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Поле для гольфа

Виллы около гольф-клуба на Крите, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
126
Agios Nikolaos Municipal Unit
106
Municipality of Apokoronas
26
Municipality of Chersonissos
50
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,06 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,39 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,39 млн
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости на Крите, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти