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Виллы в Айос-Николаосе, Греция

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10 объектов найдено
Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Код собственности: HPS4691 - Вилла для продажи в Ситонии Агиос Николаос за 725 000 евро. Эта…
$844,716
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 600 м²
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м: Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 …
Цена по запросу
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 433 м²
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло. …
$1,12 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Площадь 307 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 307 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 2 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Расположенный в красивом регионе Халкидики, этот отдельный дом предлагает панорамный вид на …
$432,858
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Halkidiki Properties
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 561 м²
Предлагаются на продажу две незавершенные амфитеатрические виллы на первой линии у моря в ро…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла 2 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Представляем отдельный дом для продажи в красивом регионе Халкидики, Греция. Эта недвижимост…
$261,993
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Halkidiki Properties
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 518 м²
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло, с…
$1,44 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Код собственности: HPS4690 - Вилла для продажи в Ситонии Агиос Николаос за 725 000 евро. Эта…
$844,716
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 480 м²
Продается вилла в районе Агиос Николаос. Вилла находится всего в 200 метрах от моря, в 61 ки…
$767,461
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Grekodom Development
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