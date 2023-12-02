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Виллы в Айос-Николаос, Греция
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18 объектов найдено
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Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
3
1
116 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
518 м²
1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло, с…
€1,08 млн
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
600 м²
1
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
1
433 м²
1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
€850,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
4
250 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
€1,80 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
2
600 м²
Код недвижимости: HPS716 - Вилла на продажу в Ситония Элия за € 1.900.000. Это 600 кв. Вилла…
€1,90 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
6
4
450 м²
4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
370 м²
1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
561 м²
1
Предлагаются на продажу две незавершенные амфитеатрические виллы на первой линии у моря в ро…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
9
4
300 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€2,67 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
5
3
235 м²
1
Вилла имеет 3 спальни с 3 ванными комнатами и может разместить 6 человек. На верхнем этаже н…
€2,56 млн
в месяц
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
1
253 м²
1
Продается трех-этажная вилла площадью 253 кв.м в Элунде. Вилла имеет красивую территорию с б…
€1,10 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
6
4
307 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 307 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
480 м²
2
Продается вилла в районе Агиос Николаос. Вилла находится всего в 200 метрах от моря, в 61 ки…
€650,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
4
2
96 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 96 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной …
€650,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
10
5
302 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€1,98 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
7
3
500 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€3,00 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
6
3
300 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 гостин…
€600,000
в месяц
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