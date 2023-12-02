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Виллы в Айос-Николаос, Греция

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18 объектов найдено
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 518 м²
Количество этажей 1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло, с…
€1,08 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 433 м²
Количество этажей 1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
€850,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
€1,80 млн
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS716 - Вилла на продажу в Ситония Элия за € 1.900.000. Это 600 кв. Вилла…
€1,90 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 561 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу две незавершенные амфитеатрические виллы на первой линии у моря в ро…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€2,67 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Вилла имеет 3 спальни с 3 ванными комнатами и может разместить 6 человек. На верхнем этаже н…
€2,56 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 253 м²
Количество этажей 1
Продается трех-этажная вилла площадью 253 кв.м в Элунде. Вилла имеет красивую территорию с б…
€1,10 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 307 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в районе Агиос Николаос. Вилла находится всего в 200 метрах от моря, в 61 ки…
€650,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 96 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной …
€650,000
в месяц
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€1,98 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 гостин…
€600,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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