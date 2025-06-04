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Виллы в Neapoli Municipal Unit, Греция

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15 объектов найдено
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
$286,076
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$445,520
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
$160,203
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$97,266
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$505,782
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
$183,089
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Вилла 7 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная 3-этажная вилла с панорамным видом на Спиналонгу – КритЭта уникальная вилла пло…
Цена по запросу
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
$160,203
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 278 м²
Этаж -2
Продается 3-этажная вилла площадью 278 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из одной спально…
$1,72 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 278 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажная вилла площадью 278 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из одной спально…
$1,69 млн
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Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 177 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$223,139
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$470,652
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,00 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$478,774
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

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