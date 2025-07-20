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Виллы в Municipality of Kissamos, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Kissamos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Kissamos, Греция
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается – Вилла Elafo: Каменная дизайнерская вилла с подогреваемым инфинити-бассейном и ви…
$704,608
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Вилла 3 комнаты в Кисамос, Греция
Вилла 3 комнаты
Кисамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Вилла площадью 100 кв. м на продажу в Сфинари, Киссамос. Площадь участка составляет 2 акра.…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Municipality of Kissamos, Греция

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