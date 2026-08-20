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Виллы в Municipality of Festos, Греция

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Mires Municipal Unit
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5 объектов найдено
Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,89 млн
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Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 2
Площадь 109 м²
🏡 Резиденция A6 – Aelia Ammoudara Residences в Агиос-Николаос, Крит, Греция. Соврем…
$680,351
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 2
Площадь 109 м²
🏡 Резиденция A4 – Aelia Ammoudara Residences в Агиос-Николаос, Крит, Греция. Современна…
$901,739
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Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 3
Площадь 195 м²
🏡 Aelia Ammoudara Residences – Вилла A2, Агиос-Николаос, Крит Площадь: 195 м² Сп…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$448,570
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Параметры недвижимости в Municipality of Festos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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