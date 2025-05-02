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Виллы в Gouves Municipal Unit, Греция

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9 объектов найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Роскошная 4-этажная вилла у моря в Ираклионе, Крит – всего в 10 метрах от пляжа!Ощутите непр…
$1,75 млн
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Вилла 9 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Като Гоувес, Греция
Вилла 11 комнат
Като Гоувес, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 590 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,76 млн
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу: уникальный дом с частным бассейном – Скотино, Ираклион, КритОткройт…
$571,929
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажувилла площадью 450 кв.м в Ираклионе. Это роскошный дом с безупречным …
$3,22 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$602,545
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Вилла в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 570 м²
Код недвижимости: HPS506 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Центре Гоува за € 1.200.000. Это 570 кв. Мезо…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Вилла в Воро, Гувес, Ираклион, Крит.Откройте для себя роскошь и спо…
$924,161
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Вилла 7 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Роскошная вилла на продажу в пригороде Ираклиона, КритМы рады предложить уникальную возможно…
$1,77 млн
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Параметры недвижимости в Gouves Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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