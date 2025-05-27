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Виллы в Vrachasi Municipal Unit, Греция

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11 объектов найдено
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$306,668
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$432,071
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж -1/3
Продается: Роскошная вилла в панорамном месте, префектура Лассити, Крит, ГрецияЭта исключите…
$1,11 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$313,508
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
$1,09 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 288 м²
Этаж 1/1
For sale stone detached house with a total area of ​​288 sq.m. for ground floor and basement…
$855,021
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$125,403
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Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$292,551
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$412,181
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
$1,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Продается: Роскошная вилла в панорамном месте, префектура Лассити, Крит, ГрецияЭта исключите…
$1,06 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Vrachasi Municipal Unit, Греция

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