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Виллы в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

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9 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 105 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$670,624
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 102 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 2 спальных ком…
$572,152
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 140 м²
For sale a beautiful 140sq.m sea front maisonette located in the southeast Crete. The proper…
$1,67 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 105 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$732,354
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Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, одн…
$511,434
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 102 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 2 спальных ком…
$523,259
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
For sale a beautiful 140sq.m sea front maisonette located in the southeast Crete. The proper…
$1,83 млн
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$514,937
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Этаж -2/3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, одн…
$560,709
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Параметры недвижимости в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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