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Виллы с садом в Крите, Греция

Municipality of Apokoronas
17
Municipality of Agios Nikolaos
60
Agios Nikolaos Municipal Unit
52
Municipality of Platanias
10
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4 объекта найдено
Вилла 15 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 15 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 432 м²
Количество этажей 3
Вилла на Крите с 2 бассейнами и джакузи - €294K за 1/6 владенияС помощью модели совместного …
$334,651
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Агентство
OWNERS Proptech S.A
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Amazing Sea View House / Villa Chania Crete Greece Property   Villa of 100 sqm for sal…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла на берегу моря на продажу в Агиос Николаос, Крит. Общая площадь виллы состав…
$4,94 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
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Параметры недвижимости в Крите, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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