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Виллы в District of Archane - Asterousia, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings в District of Archane - Asterousia, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
District of Archane - Asterousia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в District of Archane - Asterousia, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
District of Archane - Asterousia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€380,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в District of Archane - Asterousia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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