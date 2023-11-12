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Виллы в Муниципалитет Иерапетры, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 216 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из гост…
€490,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из гост…
€490,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Иерапетры, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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