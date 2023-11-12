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Виллы в District of Malevizi, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Keramoutsi, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Keramoutsi, Греция
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
€590,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Malevizi, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Malevizi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной ду…
€500,000

Параметры недвижимости в District of Malevizi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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