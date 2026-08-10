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Виллы в Municipality of Malevizi, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажная каменная вилла + квартира-студия на Крите для Золотой визы Стоимость: 320 …
$366,087
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Вилла в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла
Municipality of Malevizi, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 788 м²
Property Code: HPS5746 - Villa FOR SALE in Gazi Ligaria for € 5.500.000 . This 788.00 sq. m…
$6,33 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Роскошная каменная вилла на Крите с панорамными видами Стоимость: 340 000 € Уникальная…
$388,968
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Параметры недвижимости в Municipality of Malevizi, Греция

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