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Виллы в Nikos Kazantzakis Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Вилла в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 375 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
$1,22 млн
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Вилла в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
$330,510
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Вилла в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 271 м²
Этаж -1/2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$108,271
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Вилла в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
$1,82 млн
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Вилла в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается каменный дом площадью 50 кв.м. в деревне Кунави, недалеко от Арханес! Дом был реко…
$108,271
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Вилла 6 комнат в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
$1,79 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Nikos Kazantzakis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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