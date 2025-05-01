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Виллы в Sitia Municipal Unit, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
Цена по запросу
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 288 м²
Предлагается на продажу вилла класса люкс на острове Крит. Вилла состоит из двух отдельных д…
$1,21 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
$2,79 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
PropertyCode: HPS5461-VillaforsaleInsitiamoChlosfor € 3,500.000. This550SQ.M.Villaconsistsof…
$3,71 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Вилла- это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видом …
$3,66 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
$840,984
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 7
Площадь 403 м²
Количество этажей 2
Продается роскошная Вилла на КритеВилла состоит из двух уровней. На первом уровне располагае…
$1,36 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Sitia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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