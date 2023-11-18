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Виллы в District of Chersonissos, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в District of Chersonissos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
€380,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€380,000

Параметры недвижимости в District of Chersonissos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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