Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Chersonissos
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipality of Chersonissos, Греция

;
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Эпископи, Греция
Вилла
Эпископи, Греция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Предлагается к продаже вилла в Перфектуре Ретимно. Уникальная каменная вилла площадью 450 м2…
$1,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Эпископи, Греция
Вилла
Эпископи, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Skotino, Греция
Вилла
Skotino, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Вилла в Ираклионе, Крит, на участке площадью 265 кв.м., с частным бассейном и видом на море …
$134,382
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Chersonissos, Греция

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти