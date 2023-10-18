Tserkezoi Municipality, Кипр

от €260,000

Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - ноябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, в 5 минутах езды от супермаркета и менее чем в 10 минутах езды от университета, казино и гавани.