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Продажа новостроек в Tserkezoi Municipality

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Жилой комплекс Новая элитная резиденция рядом с центром города, Като Полемидия, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция рядом с центром города, Като Полемидия, Кипр
Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€260,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - ноябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, в 5 минутах езды от супермаркета и менее чем в 10 минутах езды от университета, казино и гавани.
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр
Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€267,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Кухонная мебель Алюминиевые окна с двойным остеклением Домофон Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с новой гаванью, автомагистралью и центром Лимассола.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Лимассола, Като Полемидия, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Лимассола, Като Полемидия, Кипр
Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€260,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с верандами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют сады на крыше. Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах от порта и центра Лимассола.
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