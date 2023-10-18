Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - ноябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, в 5 минутах езды от супермаркета и менее чем в 10 минутах езды от университета, казино и гавани.
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Кухонная мебель
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Домофон
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с новой гаванью, автомагистралью и центром Лимассола.
Предлагаются апартаменты с верандами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют сады на крыше.
Окончание строительства - июль 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах от порта и центра Лимассола.