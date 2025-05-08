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Долгосрочная аренда домов в Лакатамии, Кипр

5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Nestled in the charming neighborhood of Archangelos in Nicosia, Cyprus, this exceptional 4-b…
$2,398
в месяц
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Luxurious 4-Bedroom Residence for Rent in Archangelos, Nicosia Experience refined living in…
$2,289
в месяц
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Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
? Five-Bedroom Modern Home for RENT ✨ Welcome to your beautiful home in Lakatamia, Agios Ni…
$1,635
в месяц
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4-спальный отдельно стоящий дом с бассейном в Антуполи Недвижимость расположена в очень тих…
$3,963
в месяц
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
A beautiful Three bedroom detached house in Lakatamia-Anthoupoli area. This luxury property …
$4,435
в месяц
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