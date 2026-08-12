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Таунхаусы с садом в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
15
Пейя
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
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5 объектов найдено
Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Продается очаровательный таунхаус, расположенный в востребованном районе Universal, идеально…
$432,919
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Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$806,625
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Таунхаус в Кония, Кипр
Таунхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Двуспальный таунхаус в роскошном комплексе в деревне Конья. Эта сказочная резиденция принад…
$414,836
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Таунхаус в Кония, Кипр
Таунхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Двуспальный таунхаус в роскошном комплексе в деревне Конья. Эта сказочная резиденция принад…
$414,836
Оставить заявку
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$806,625
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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