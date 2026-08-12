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Таунхаусы с бассейном в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
15
Пейя
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Позволяет получить инвестиционный ПМЖ Расположение Amber Homes в Киссонерга обеспечивает …
$420,285
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
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