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Таунхаусы с бассейном в Пафос, Кипр

Пафос
9
Empa
3
Polis Chrysochous
3
Героскипу
3
Сообщество Ebas
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
€318,000
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
€359,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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с видом на горы
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