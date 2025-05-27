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Дома с бассейном в Никосии, Кипр

Строволос
125
Лация
84
Лакатамия
62
муниципалитет Никосия
27
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115 объектов найдено
Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Exclusive Villa located in the prestigious area of Engomi close to all amenities and service…
$762,875
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
An elite residential property located in a prime location of Engomi area. These finely desig…
$2,72 млн
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
$227,224
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 144 кв.м. крытые прос…
$425,052
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 3 500 м²
The Levante Villas are conveniently located 15 mins from the center of Nicosia with very eas…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
La Maison Estates is delighted to introduce this enticing 4-bedroom property in Palouriotisa…
$926,349
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Площадь 160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
$270,931
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
La Maison Estates is thrilled to introduce this stunning new property listing located in the…
$2,18 млн
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Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Продается новый полу-оборудованный дом с тремя спальнями в районе Ороклини - Ларнака, площад…
$234,961
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Дом 4 спальни в Сиа, Кипр
Дом 4 спальни
Сиа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Breathtaking Mountain Views Resort Style Living in a unique location of Sia only minutes dri…
$1,42 млн
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне провинции Лимассол, площадью 125 кв.м.м.…
$324,946
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Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 106 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 94 …
$223,220
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 173 м²
Nestled in the esteemed Engomi Hilton Park district of Nicosia, this remarkable residence se…
$3,27 млн
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Дом в Строволос, Кипр
Дом
Строволос, Кипр
Площадь 330 м²
Immerse yourself in luxury within this remarkable two-story standalone residence nestled in …
$3,05 млн
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
In one of the most beautiful areas of Nicosia, Strovolos, this Residence was constructed wit…
$544,911
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Дом в район Никосия, Кипр
Дом
район Никосия, Кипр
Площадь 592 м²
A two-story house with an attic and a basement, situated in a prime location in Kalithea, Da…
$670,241
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Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этот роскошный дом расположен в хорошем районе Энгоми, окружен зрелым садом и предлагает пол…
$1,32 млн
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Дом 8 спален в Никосия, Кипр
Дом 8 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 900 м²
This is a dream house, very unique and extremely luxury in the exclusive area of Egkomi clos…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This modern house is located in the most prestigious area of  Strovolos. The property consi…
$2,00 млн
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Дом 7 спален в Палайометохо, Кипр
Дом 7 спален
Палайометохо, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 539 м²
This modern house consists of a living room, a kitchen, a dining room, Seven bedrooms with w…
$665,267
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Perfectly located in a quiet neighborhood in Latsia area with easy access to the high way. T…
$2,22 млн
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
This beatiful house  is located  in a prestigious area of Strovolos. The house consist 2 liv…
$3,33 млн
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Дом 8 спален в Никосия, Кипр
Дом 8 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 900 м²
This is a dream house, very unique and extremely luxury in the exclusive area of Egkomi clos…
Цена по запросу
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
La Maison Real Estate с радостью представляет впечатляющую недвижимость в Айи-Омологитес. Эт…
$2,44 млн
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Vergina - Larnaca district…
$295,291
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Дом 3 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Character Filled Residence In The Heart Of Aglatzia. The House consist of  three bedrooms p…
$380,348
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
The beautifully presented family house is located in Stelmek  a  short driving distance to a…
$1,36 млн
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Дом 6 спален в Строволос, Кипр
Дом 6 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
This lovely house is located in Prestigious area of Strovolos, to an area that only luxuriou…
$3,55 млн
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
$679,887
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present an Aristocratic modern house whos is suited in a corner plot with amazing garden …
$1,31 млн
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