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Дома с садом в Никосии, Кипр

Строволос
125
Лация
84
Лакатамия
62
муниципалитет Никосия
27
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276 объектов найдено
Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Exclusive Villa located in the prestigious area of Engomi close to all amenities and service…
$762,875
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
An elite residential property located in a prime location of Engomi area. These finely desig…
$2,72 млн
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
$227,224
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Дом 10 спален в Никосия, Кипр
Дом 10 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 350 м²
The Listed property consist 10 bedrooms in a 200sqm plot with 350sqm covered area and intern…
$1,44 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 144 кв.м. крытые прос…
$425,052
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Contemporary Residence with Stunning Garden, Double Garage, and Covered Terrace Welcome to …
$648,444
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 3 500 м²
The Levante Villas are conveniently located 15 mins from the center of Nicosia with very eas…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached four bedroom house in New Port area - Limassol provin…
$330,326
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 224 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площа…
$623,530
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$569,905
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Дом 4 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
La Maison Estates is delighted to introduce this enticing 4-bedroom property in Palouriotisa…
$926,349
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
$259,957
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Luxurious two bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 134 sq.m. covered interior bui…
$227,883
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
This two-storey property located in a beautiful area of Latsia. The house has a total covere…
$2,83 млн
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
La Maison Estates is thrilled to introduce this stunning new property listing located in the…
$2,18 млн
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 130 кв.м…
$244,959
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
This  house is located in Lakatamia area  near Strakka Taver with plenthora of anemities lik…
$544,911
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Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Продается новый полу-оборудованный дом с тремя спальнями в районе Ороклини - Ларнака, площад…
$234,961
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Лакатамия - Никосия, площадью 153 к…
$274,155
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Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Продается отдельный дом с тремя металлическими комнатами в районе Каллифея - провинция Никос…
$234,961
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне провинции Лимассол, площадью 125 кв.м.м.…
$324,946
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Камаресе - провинция Ларнака, с 180 т.м. крытые …
$239,960
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Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 181 м²
Продается отдельная четырехкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, площадью 181 к…
$324,946
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 173 м²
Nestled in the esteemed Engomi Hilton Park district of Nicosia, this remarkable residence se…
$3,27 млн
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Дом в Строволос, Кипр
Дом
Строволос, Кипр
Площадь 330 м²
Immerse yourself in luxury within this remarkable two-story standalone residence nestled in …
$3,05 млн
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
In one of the most beautiful areas of Nicosia, Strovolos, this Residence was constructed wit…
$544,911
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Дом в район Никосия, Кипр
Дом
район Никосия, Кипр
Площадь 592 м²
A two-story house with an attic and a basement, situated in a prime location in Kalithea, Da…
$670,241
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$227,638
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Дом 8 спален в Никосия, Кипр
Дом 8 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 900 м²
This is a dream house, very unique and extremely luxury in the exclusive area of Egkomi clos…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This modern house is located in the most prestigious area of  Strovolos. The property consi…
$2,00 млн
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