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Коттеджи в Никосия, Кипр

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8 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
€299,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
€299,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Вергина - район Ларнака, с 198 кв.м. крыт…
€295,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
€280,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
€280,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Арадиппу - Ларнака, площадью 200 к…
€295,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 165 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Фасуле - провинция Лимассол, с 165 кв.м. крыты…
€260,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 175 м²
For sale a three bedroom detached house in Anthoupoli - Nicosia province, with 175 sq.m. cov…
€310,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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