Дома с террасой в Никосии, Кипр

Строволос
122
Лакатамия
84
Лация
83
муниципалитет Никосия
61
3 объекта найдено
Вилла в Дали, Кипр
Вилла
Дали, Кипр
Количество спален 4
Площадь 423 м²
Chara Homes 32 — Современная вилла с 4 спальнями в Дали, Никосия Chara Homes 32 — это сов…
$495,000
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 5
Площадь 366 м²
BOREAS DOMUS — Элегантная резиденция с 5 комнатами и бассейном в Никосии BOREAS DOMUS — с…
$1,85 млн
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Citio 2 – Вилла “Vienna”, Гери, Никосия — Современная вилла класса люкс с 5 спальнями и басс…
$1,50 млн
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
