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Дома с бассейном в Limassol Municipality, Кипр

Лимасол
14
5 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$679,887
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Площадь 430 м²
Строящаяся роскошная вилла с пятью спальнями, подвал, продается в Агиос Афанасиос - провинци…
$1,50 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 511 м²
Enjoy living on the sea in a private luxury home with unimpeded views of the Marina and the …
$10,46 млн
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Коттедж 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Продается роскошный отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Экали - Лимассол, площад…
$375,370
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Enjoy living on the sea in a private luxury home with unimpeded views of the Marina and the …
$4,25 млн
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