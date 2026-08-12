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Дома с видом на горы в Limassol Municipality, Кипр

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Tserkezoi Municipality
4
1 объект найдено
Дом 6 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Роскошная вилла, расположенная в Agia Fyla, одном из лучших районов Лимассола с видом на гор…
$1,54 млн
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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