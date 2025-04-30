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Дуплексы в Limassol Municipality, Кипр

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5 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 31/32
Роскошные апартаменты на продажу в Лимассоле, Неаполисский район - центр туристической зоны.…
$5,93 млн
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 239 м²
Этот жилой комплекс является первой суперяхтой Марина на Кипре и в настоящее время является …
$5,60 млн
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Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Эксклюзивно занимая уровни от 31 до 34, наши трех- и четырехместные двухместные дома предлаг…
$6,15 млн
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Этот жилой комплекс является первой суперяхтой Марина на Кипре и в настоящее время является …
$6,70 млн
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Дуплекс 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 327 м²
Этаж 3/4
Добро пожаловать в эту роскошную пятикомнатную трехэтажную квартиру, расположенную в престиж…
$2,52 млн
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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