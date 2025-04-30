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Дома с террасой в Limassol Municipality, Кипр

Лимасол
14
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от моря, в центре Лимассола, Кипр Предла…
$1,47 млн
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