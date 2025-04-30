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Дома с видом на море в Limassol Municipality, Кипр

Лимасол
14
2 объекта найдено
Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 511 м²
Enjoy living on the sea in a private luxury home with unimpeded views of the Marina and the …
$10,46 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Enjoy living on the sea in a private luxury home with unimpeded views of the Marina and the …
$4,25 млн
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

виллы
коттеджи
дуплексы

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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