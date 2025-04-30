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Дома с садом в Limassol Municipality, Кипр

Лимасол
14
12 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$679,887
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Площадь 430 м²
Строящаяся роскошная вилла с пятью спальнями, подвал, продается в Агиос Афанасиос - провинци…
$1,50 млн
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Коттедж 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 161 м²
Продается независимый трехкомнатный дом в провинции Ипсуполи - Лимассол, площадью 161 кв.м.м…
$294,951
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от моря, в центре Лимассола, Кипр Предла…
$1,47 млн
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Коттедж 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 201 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Пано-Мондейсе - провинция Никосия, площадью 2…
$295,291
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Коттедж 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 177 м²
$291,970
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Дом 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
This Masterpiece project located few minutes away of city center of Limassol, developed with…
$2,20 млн
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Коттедж 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Продается роскошный отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Экали - Лимассол, площад…
$375,370
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Вилла 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$678,696
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Коттедж 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$564,906
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Коттедж 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 187 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Ipsoupoli - Limassol province,…
$295,291
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Коттедж 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 208 м²
For sale a four bedroom detached house in Pano Deftera - Nicosia province, with 208 sq.m. in…
$293,553
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

виллы
коттеджи
дуплексы

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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