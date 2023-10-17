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Коттеджи в Лимассоле, Кипр

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26 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
€450,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Пареклисия, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Пареклисия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Новый независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в Агиос Сила - провинция Лимассол, с к…
€440,000
Коттедж 3 комнаты с парком, с крытой парковкой, с титулом на право собственности в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты с парком, с крытой парковкой, с титулом на право собственности
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Полуфабрикат подержанный дом с тремя спальнями на продажу в центре Деринии - провинции Фамаг…
€370,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площа…
€450,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
€950,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 218 м²
Роскошный трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Строволосе - провинция Никосия, пл…
€465,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€570,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, пло…
€520,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€570,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€570,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 227 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 227 к…
€450,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Протарасе - провинции Фамагуста. Дом состоит и…
€600,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 184 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом с садом на крыше, в Пегея - провинция Пафос, площадью …
€450,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Хлорака - Пафос, с 210 кв.м. крытые…
€430,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€710,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€680,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
€950,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Продается в стадии строительства двухквартирный дом с тремя спальнями в провинции Гери - Ник…
€206,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 161 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Средний район - Лимассол, с 171 м² кры…
€420,000
Коттедж 4 комнаты с двором, с садом, с центральным отоплением в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты с двором, с садом, с центральным отоплением
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 420 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Айя-Напе - провинции Фамагуста. Дом состоит и…
€900,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Продается в стадии строительства полунезависимый дом с тремя спальнями в Чери - провинция Ни…
€215,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с подвалом в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с подвалом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 153 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в Святой Троице - провинция Фамагуста. Дом состоит из …
€465,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Конии - провинция Пафос, площадью 195 кв.…
€440,500
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Конии - провинция Пафос, площадью 195 кв.…
€440,500
Коттедж 1 комната с furnishings в Лимасол, Кипр
Коттедж 1 комната с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается дом в спокойном районе Экали.Крытая площадь: 320 кв.мУчасток: 521кв.мЧетыре спальн…
€650,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€850,000

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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