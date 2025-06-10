Жилой комплекс SELARON RESIDENCE

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SELARON RESIDENCE, где современная элегантность встречается с прибрежным очарованием в самом сердце района Лонг Бич, Фамагуста. Расположенный в 500 метрах от нетронутых песчаных пляжей и всего в 50 метрах от леса Лонг Бич, с легким доступом к основным дорогам и шоссе. Состоит из 48 изысканных квартир, включая продуманные варианты с 1 и 2 спальнями, студии и эксклюзивные резиденции в стиле лофт - все увенчаны частными террасами на крыше, откуда открываются завораживающие виды на море.