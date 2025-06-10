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Жилой комплекс SELARON RESIDENCE

район Фамагуста, Кипр
от
$183,723
;
32
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ID: 26707
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SELARON RESIDENCE, где современная элегантность встречается с прибрежным очарованием в самом сердце района Лонг Бич, Фамагуста. Расположенный в 500 метрах от нетронутых песчаных пляжей и всего в 50 метрах от леса Лонг Бич, с легким доступом к основным дорогам и шоссе. Состоит из 48 изысканных квартир, включая продуманные варианты с 1 и 2 спальнями, студии и эксклюзивные резиденции в стиле лофт - все увенчаны частными террасами на крыше, откуда открываются завораживающие виды на море.

Местонахождение на карте

район Фамагуста, Кипр

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Жилой комплекс SELARON RESIDENCE
район Фамагуста, Кипр
от
$183,723
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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