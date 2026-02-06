Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Нови-Винодолски
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Новях-Винодолски, Хорватия

Отель 600 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 600 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 600 м²
Замечательный новый отель на первой линии моря - официальная категория 3*** звезды! Отель им…
$5,31 млн
Отель 583 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 583 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 583 м²
Отель в Нови Винодолски, в 150 метрах от моря! Общая площадь 583 кв.м. Здание построено в 20…
$1,65 млн
Отель 1 134 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 1 134 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 38
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 1 134 м²
Роскошная вилла на берегу моря на продажу в Нови Винодольски – 1134 м2 с апартаментами, пано…
$4,25 млн
