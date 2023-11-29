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Отели в Умаг, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 11 комнат в Murine, Хорватия
Отель 11 комнат
Murine, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
Умаг, Туристический объект с потенциалом! Туристический объект - ресторан и жилые помещения…
€2,20 млн
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