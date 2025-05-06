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Отели в Риеке, Хорватия

коммерческая недвижимость
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8 объектов найдено
Отель 1 200 м² в Риека, Хорватия
Отель 1 200 м²
Риека, Хорватия
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 200 м²
Отель с исключительным потенциалом в Горском Котаре! Откройте для себя интригующую недвижимо…
$2,47 млн
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Отель в Риека, Хорватия
Отель
Риека, Хорватия
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 21
Уникальный трехзвездочный отель на продажу в зеленом раю на Горском Котаре! Гостиница предла…
$2,07 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 2 218 м² в Риека, Хорватия
Отель 2 218 м²
Риека, Хорватия
Количество спален 42
Кол-во ванных комнат 42
Площадь 2 218 м²
Уникальная возможность для инвестиций в модернизацию существующего отеля в горном регионе Го…
$1,58 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 5 369 м² в Риека, Хорватия
Отель 5 369 м²
Риека, Хорватия
Количество спален 60
Кол-во ванных комнат 60
Площадь 5 369 м²
Цена снизилась с 10 млн евро до 8 млн евро! Великолепный отель ПЕРВОЙ ЛИНИИ моря на берегу м…
$8,73 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 550 м² в Риека, Хорватия
Отель 550 м²
Риека, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 550 м²
Акционная цена! Старая цена была 1 750 000 евро, новая цена 1 250 000 евро! Пять дизайнерски…
$1,36 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 670 м² в Риека, Хорватия
Отель 670 м²
Риека, Хорватия
Число комнат 14
Площадь 670 м²
www.biliskov.com ID: 14755Риека, Замет Проект реконструкции здания общественного назначения…
$1,59 млн
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Отель 1 894 м² в Риека, Хорватия
Отель 1 894 м²
Риека, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 894 м²
Туристический комплекс рядом с Национальным парком Рисняк в Горски Котар! Уникальная лесисто…
$1,15 млн
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Отель в Риека, Хорватия
Отель
Риека, Хорватия
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 22
Проект реконструкции старого здания в Риеке! Из отеля открывается вид на море. Старое здание…
$1,64 млн
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