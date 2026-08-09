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Отели в Grad Makarska, Хорватия

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Макарска
12
Makarska rivijera
10
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22 объекта найдено
Отель 420 м² в Макарска, Хорватия
Отель 420 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Красивый гостевой дом в самом центре города. Вилла имеет общую площадь 420м2 и расположена н…
$1,46 млн
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Отель 140 м² в Макарска, Хорватия
Отель 140 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Недвижимость на первой линии от моря в деревне Живогошче, Макарская ривьера!Этот компактный …
Цена по запросу
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Отель 336 м² в Макарска, Хорватия
Отель 336 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 336 м²
Расположенный в самом сердце Макарски, в исключительно востребованном и редко доступном мест…
$1,49 млн
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TekceTekce
Отель 292 м² в Макарска, Хорватия
Отель 292 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Недавно построенное современное здание с 5 квартирами в общей сложности расположено в одном …
$923,020
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Отель 6 800 м² в Макарска, Хорватия
Отель 6 800 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 90
Кол-во ванных комнат 90
Площадь 6 800 м²
Этот первоклассный прибрежный гостиничный комплекс на боснийском Адриатике представляет собо…
$20,59 млн
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Отель 507 м² в Макарска, Хорватия
Отель 507 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 507 м²
Исключительный туристический объект, расположенный на берегу моря в Заостроге на Макарской Р…
$1,83 млн
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Отель 720 м² в Подгора, Хорватия
Отель 720 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 720 м²
Современный недавно построенный жилой дом с четырьмя квартирами, бассейном и фитнес-залом ра…
$957,633
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Отель 800 м² в Макарска, Хорватия
Отель 800 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Великолепный отель на берегу Макарской ривьеры среди сосен рядом с пляжем! Рядом находится п…
$3,23 млн
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Отель 835 м² в Макарска, Хорватия
Отель 835 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 835 м²
Отличный многоквартирный дом с 16 апартаментами в привлекательном месте, в первом ряду от мо…
$2,31 млн
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Отель 411 м² в Макарска, Хорватия
Отель 411 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 411 м²
Апарт-дом с видом на море и бассейном в суперпопулярной Макарске! Он расположен в 500 метрах…
$1,32 млн
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Отель 286 м² в Макарска, Хорватия
Отель 286 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 286 м²
Многоквартирный дом из 4 квартир в прекрасном месте всего в 40 метрах от моря в Игране на кр…
$857,738
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Отель 360 м² в Подгора, Хорватия
Отель 360 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Этот редкий туристический объект, состоящий из 8 туристических апартаментов, расположен в са…
$1,43 млн
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Отель 377 м² в Подгора, Хорватия
Отель 377 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 377 м²
Потрясающий жилой дом, расположенный в живописном Тучепи, на очаровательной Макарской Ривьер…
$1,03 млн
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Отель 265 м² в Подгора, Хорватия
Отель 265 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Отличный апарт-отель в Тучепи, всего в 60 метрах от моря, над дорогой.Дом общей площадью 265…
$594,698
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Отель в Макарска, Хорватия
Отель
Макарска, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 10
Уникальная возможность! Очень популярный формат! Новый кемпинг - бунгало-поселок из 10 бунга…
$2,06 млн
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Отель 400 м² в Подгора, Хорватия
Отель 400 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Отдельный дом в популярном районе Башка Вода на Макарской ривьере с прекрасным видом на море…
Цена по запросу
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Отель 500 м² в Подгора, Хорватия
Отель 500 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 500 м²
Отличная туристическая недвижимость с 12 единицами размещения с выгодным расположением всего…
$2,88 млн
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Отель 720 м² в Подгора, Хорватия
Отель 720 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 720 м²
Роскошный туристический дом с 4 апартаментами в Подгоре, недалеко от фанусной Макарски, всег…
$2,77 млн
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Отель 352 м² в Подгора, Хорватия
Отель 352 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 352 м²
Новый отдельностоящий дом рядом с морем в Тучепи, всего в 130 метрах от моря, с общей площад…
$892,047
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Отель 360 м² в Подгора, Хорватия
Отель 360 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Потрясающий трехэтажный дом с бассейном в традиционном далматинском стиле предлагает бассейн…
$685,047
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Отель 1 141 м² в Подгора, Хорватия
Отель 1 141 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 141 м²
Апарт-отель из 8 квартир в Тучепи всего в 70 метрах от моря с крытым бассейном! Общая площад…
$4,92 млн
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Отель 533 м² в Макарска, Хорватия
Отель 533 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 533 м²
Первая линия – это всегда победитель! Особенно первая линия от пляжа Живогошче! Особенно, ес…
$2,08 млн
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Типы недвижимости в Grad Makarska

коммерческая недвижимость
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