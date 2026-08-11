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Отели в Шибенике, Хорватия

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коммерческая недвижимость
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7 объектов найдено
Отель 298 м² в Шибеник, Хорватия
Отель 298 м²
Шибеник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 298 м²
Гостевой дом исключительного расположения, в первой линии к морю и пляжу, в тихом, очаровате…
$1,14 млн
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Отель в Шибеник, Хорватия
Отель
Шибеник, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Красивый 4-звездочный отель, расположенный в самом центре Шибеника, недалеко от всех историч…
$5,77 млн
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Отель в Шибеник, Хорватия
Отель
Шибеник, Хорватия
Продаются два выдающихся бутик-отеля в самом сердце Адриатического побережья! Отличная возмо…
$10,96 млн
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TekceTekce
Отель 1 200 м² в Шибеник, Хорватия
Отель 1 200 м²
Шибеник, Хорватия
Площадь 1 200 м²
Интереснейший инвестиционный объект на первой линии моря в Заблаче под Шибеником! Отличная л…
Цена по запросу
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Отель 325 м² в Шибеник, Хорватия
Отель 325 м²
Шибеник, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
Удивительная туристическая собственность в отличном месте – идеально подходит для туристичес…
$657,599
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Отель 510 м² в Шибеник, Хорватия
Отель 510 м²
Шибеник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 510 м²
Красиво оформленный 4-звездочный апарт-дом с 5 апартаментами и рестораном в первой линии от …
$1,72 млн
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Отель 470 м² в Шибеник, Хорватия
Отель 470 м²
Шибеник, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 470 м²
Абсолютно уникальная туристическая недвижимость на 1-й линии моря у пляжа в районе Шибеника,…
$2,06 млн
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