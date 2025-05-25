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Отели в Омише, Хорватия

коммерческая недвижимость
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9 объектов найдено
Отель 364 м² в Омиш, Хорватия
Отель 364 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 364 м²
Трехквартирный дом с гаражом, террасами и фантастическим видом на море на ривьере Омиш - все…
$847,274
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 374 м² в Омиш, Хорватия
Отель 374 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 374 м²
Эксклюзивная инвестиционная возможность в престижном прибрежном районе Омиша, всего в 180 ме…
$1,92 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 1 036 м² в Омиш, Хорватия
Отель 1 036 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 036 м²
Роскошный апарт-хаус с 6 апартаментами и бассейном в тихом далматинском городке Дуги Рат, вс…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 291 м² в Омиш, Хорватия
Отель 291 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 291 м²
Старая цена 599 000 евро, новая цена 529 000 евро! Красивый дом с тремя жилыми единицами на …
$597,610
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 368 м² в Омиш, Хорватия
Отель 368 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Апарт-дом на первой линии моря в районе Дуги Рат/Крило Есенице на ривьере Омиш с фантастичес…
$796,437
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Отель 700 м² в Омиш, Хорватия
Отель 700 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 700 м²
Суперсовременный роскошный 5-звездочный отель на продажу на ривьере Омиш! Расположен всего в…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 1 078 м² в Омиш, Хорватия
Отель 1 078 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 1 078 м²
Пансион в прекрасном месте в небольшом туристическом городке всего в 4 км от центра Омиша. О…
$2,77 млн
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Отель 350 м² в Омиш, Хорватия
Отель 350 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 350 м²
Цена снизилась с 980 000 евро до 895 000 евро! Многофункциональная недвижимость в Немире все…
$1,01 млн
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Отель 429 м² в Писак, Хорватия
Отель 429 м²
Писак, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 429 м²
Удивительная туристическая недвижимость из 6 квартир прямо над пляжем в Писаке на ривьере Ом…
$768,195
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