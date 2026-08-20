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Отели в Городе Водняне, Хорватия

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коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 162 м² в Galizana, Хорватия
Отель 162 м²
Galizana, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Качественный дом с апартаментами и видом на море & сад рядом с Фажаной и Бриюни, в 5 км …
$821,788
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Отель 523 м² в Galizana, Хорватия
Отель 523 м²
Galizana, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 523 м²
К продаже предлагается апартаментная вилла в Галижане, Истрия, с панорамным видом на море, ч…
$787,064
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Отель 531 м² в Galizana, Хорватия
Отель 531 м²
Galizana, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 531 м²
Фантастический апарт-дом в районе Воднян с крытым бассейном и видом на море! Общая площадь з…
$1,34 млн
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Отель 523 м² в Galizana, Хорватия
Отель 523 м²
Galizana, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 523 м²
Продажа апарт-хауса из 4-х люксов в Гализане, ок. 5 км от моря, с видом на море! С гордостью…
$967,007
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