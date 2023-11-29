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Отели в Город Воднян, Хорватия

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1 объект найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ БАРБАРИГА, ХОРВАТИЯ в Город Воднян, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ БАРБАРИГА, ХОРВАТИЯ
Город Воднян, Хорватия
Площадь 11 611 м²
Продаётся земля под застройку с готовым проектом 4* отеля в Барбариге, Истрия, вместимость б…
Цена по запросу
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