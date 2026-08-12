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Отели в Grad Zadar, Хорватия

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Задар
18
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19 объектов найдено
Отель 2 200 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 2 200 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 35
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 2 200 м²
Суператрактивный семейный отель на первой линии к морю рядом с маленьким городом Поседарье н…
$4,00 млн
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Отель 365 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 365 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Этот просторный апарт-хаус расположен в знаменитом элитном туристическом направлении Дикло, …
$1,94 млн
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Отель в Grad Zadar, Хорватия
Отель
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 69
Кол-во ванных комнат 69
Продается очаровательный средиземноморский лагерь, расположенный в живописном городке недале…
Цена по запросу
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TekceTekce
Отель 375 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 375 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 375 м²
Уникальная туристическая собственность на первой линии в районе Задара - отель с рестораном!…
$1,81 млн
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Отель 600 м² в Kozino, Хорватия
Отель 600 м²
Kozino, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Красивый жилой дом из 5 роскошных квартир расположен всего в 150 м от кристально чистого мор…
$3,20 млн
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Отель 651 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 651 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 651 м²
Этот жилой дом с 7 апартаментами и потенциальным рестораном, расположенный в исключительном …
$2,29 млн
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Отель 400 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 400 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Этот красивый апартаментный вилла на продажу расположена в первой линии к морю, всего в 10 м…
$3,54 млн
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Отель 566 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 566 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 566 м²
Апарт-дом с прекрасным видом и открытым бассейном в районе пляжа Дикло недалеко от Задара! Н…
Цена по запросу
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Отель 1 880 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 880 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 880 м²
Апарт-отель на берегу моря недалеко от Новальи и в нескольких минутах от самых красивых пляж…
$6,06 млн
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Отель 258 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 258 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Апартаментный дом с просторным садом в районе Задара, всего в 80 метрах от моря.Общая площад…
$615,684
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Отель 343 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 343 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
В окрестностях Задара, на расстоянии 600 метров от моря, мы рады предложить многоквартирный …
$1,49 млн
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Отель 350 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 350 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается роскошная гостевая вилла из 3 апартаментов в престижном месте на острове Вир (райо…
$1,04 млн
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Отель 1 648 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 648 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 25
Площадь 1 648 м²
Уникальный новый курорт всего в 50 метрах от моря, состоящий из 6 вилл и 6 апартаментов в пе…
$5,72 млн
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Отель 580 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 580 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
Красивый апарт-отель в исключительном месте, первая линия к морю в тихой части города Задар.…
$2,12 млн
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Отель 550 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 550 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 550 м²
В исключительном месте, на первой линии у моря, в тихом и привлекательном месте недалеко от …
$3,03 млн
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Отель 1 299 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 299 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 1 299 м²
Роскошный 4-звездочный отель в лучшем месте Задара, всего в 800 метрах от прекрасных пляжей.…
$11,44 млн
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Отель 182 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 182 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 182 м²
Срочно! Старая цена была 1 300 000 евро, новая цена 997 000 евро!Апарт-отель с 6 апартамента…
$1,17 млн
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Отель 1 200 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 200 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель в одном из самых популярных районов Задара - в Борике!Прекрасный вид на мор…
$3,46 млн
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Отель 415 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 415 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
На продажу предлагается красивый двухэтажный дом общей площадью 415 м², расположенный в перв…
$1,48 млн
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Типы недвижимости в Grad Zadar

коммерческая недвижимость
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