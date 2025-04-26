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Отели в Городе Ровине, Хорватия

коммерческая недвижимость
25
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22 объекта найдено
Отель 408 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 408 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 408 м²
Мини-отель (пансион) с 6 отдельными апартаментами и гаражом в суперпопулярном Ровине! Общая …
$1,80 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 640 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 640 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 640 м²
Продажа большой туристической недвижимости в районе Ровиня, примерно в 1 км от моря и центра…
$1,03 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 625 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 625 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 625 м²
Апарт-отель с видом на море и старый город на продажу в 5***** звездном районе Ровиня! Ровин…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 350 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 350 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
В Бале продается роскошная истрийская вилла с 5 апартаментами, 7 спальнями, 6 ванными комнат…
$1,48 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 170 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 170 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 170 м²
Многоквартирный дом в старом городе Ровинь - ТОП туристическое направление Хорватии! Он расп…
$1,42 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 618 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 618 м²
Город Ровинь, Хорватия
Площадь 618 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,05 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Отель 390 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 390 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Красивое каменное здание отеля в Ровине, в 100 метрах от моря, с видом на море! В самом серд…
$4,12 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 1 200 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 1 200 м²
Город Ровинь, Хорватия
Площадь 1 200 м²
Просторная туристическая недвижимость на продажу в Ровине всего в 300 метрах от моря! Общая …
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 124 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 124 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Прекрасно отремонтированный и меблированный дом в самом центре Ровиня, недалеко от набережно…
$1,09 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 1 007 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 1 007 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 007 м²
Качественный многоквартирный дом в Ровине всего в 600 метрах от моря! Общая площадь 1007 кв.…
$3,27 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 900 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 900 м²
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 17
Площадь 900 м²
www.biliskov.com ID: 14685Истрия, РовиньПрекрасный и функциональный небольшой семейный бутик…
Цена по запросу
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Отель 205 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 205 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Многоквартирный дом в самом центре города, недалеко от знаменитой набережной Ровиня! Мы пред…
$2,27 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 400 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 400 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Продается отель в Ровине, в непосредственной близости от отелей Lone и Eden! Один из лучших …
$1,80 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 750 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 750 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 750 м²
Отель с бассейном в Ровиньско Село, недалеко от суперпопулярного Ровиня, ок.3. км от моря с …
$4,12 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 340 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 340 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 340 м²
Гостевой дом с бассейном в Бале недалеко от Ровиня! Этот высококачественный семейный жилой д…
$1,07 млн
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Отель 450 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 450 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 450 м²
Новый жилой дом на 9 квартир в Ровине, в 900 метрах от моря! Общая площадь 450 кв.м. Земельн…
$1,76 млн
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Отель 150 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 150 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Уникальное жилье в старом городе Ровиня в 500 метрах от моря! Общая площадь 150 кв.м. Апарт-…
$1,13 млн
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Отель 864 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 864 м²
Город Ровинь, Хорватия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 864 м²
Семейный отель в районе Ровиня, в 1 км от моря. Общая площадь жилого помещения отеля составл…
$2,26 млн
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Отель 400 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 400 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этот жилой дом, расположенный в престижном пригороде Ровиня, выставлен на продажу всего в 20…
$1,47 млн
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Отель 900 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 900 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 900 м²
Продается бутик-отель 4**** в суперпопулярном городе Ровинь, всего в 250 метрах от моря! В ж…
$4,80 млн
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Отель 600 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 600 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 600 м²
Красивая отреставрированная старинная каменная вилла в районе Канфанар, всего в нескольких к…
$1,36 млн
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Отель 650 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 650 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 650 м²
Дом расположен в жилой части города Ровинь во втором ряду от моря и занимает четыре этажа об…
Цена по запросу
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