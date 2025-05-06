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Отели в Новях-Винодолски, Хорватия

коммерческая недвижимость
14
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11 объектов найдено
Отель 505 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 505 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 505 м²
Квартиры и бизнес-помещения в тихом месте недалеко от моря, всего в Новом Винодольском, всег…
$798,234
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ADRIONIKA CONSULTING
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ОТЕЛЬ В ЦРИКВЕНИЦЕ, ХОРВАТИЯ в Нови-Винодолски, Хорватия
ОТЕЛЬ В ЦРИКВЕНИЦЕ, ХОРВАТИЯ
Нови-Винодолски, Хорватия
Число комнат 93
Продаётся 3* отель недалеко от Цриквеницы, Хорватия. Этот полностью кондиционированный от…
$5,30 млн
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Отель 1 134 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 1 134 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 38
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 1 134 м²
Роскошная вилла на берегу моря на продажу в Нови Винодольски – 1134 м2 с апартаментами, пано…
$4,08 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 435 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 435 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Дом в Нови Винодолски, в 250 метрах от моря, с видом на море! Частный дом с 6 апартаментами …
$909,653
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 250 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 250 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Великолепный 1-й рядный дом с 4 квартирами и гаражом, прямо у моря - Луково Шугарье! Открыва…
$1,08 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 220 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 220 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Просторная недвижимость из 5 квартир в Кленовице, Нови Винодолски с видом на море! Общая пло…
$848,053
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 583 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 583 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 583 м²
Отель в Нови Винодолски, в 150 метрах от моря! Общая площадь 583 кв.м. Здание построено в 20…
$1,59 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 450 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 450 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Апарт-отель с 5 апартаментами в Свети Юрай, Сень всего в 450 метрах от моря! Отель предлагае…
$1,17 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 450 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 450 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Гостевой дом с 10 жилыми единицами и таверной в Нови Винодолски, 170 м от моря Этот впечатля…
$654,438
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 600 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 600 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 600 м²
Замечательный новый отель на первой линии моря - официальная категория 3*** звезды! Отель им…
$4,91 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 435 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 435 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Солидный дом с 6 квартирами в Нови Винодолски, всего в 150 метрах от моря! Общая площадь 435…
$943,765
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ADRIONIKA CONSULTING
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