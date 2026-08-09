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Отели в Макарске, Хорватия

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коммерческая недвижимость
12
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12 объектов найдено
Отель 420 м² в Макарска, Хорватия
Отель 420 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Красивый гостевой дом в самом центре города. Вилла имеет общую площадь 420м2 и расположена н…
$1,46 млн
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Отель 140 м² в Макарска, Хорватия
Отель 140 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Недвижимость на первой линии от моря в деревне Живогошче, Макарская ривьера!Этот компактный …
Цена по запросу
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Отель 336 м² в Макарска, Хорватия
Отель 336 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 336 м²
Расположенный в самом сердце Макарски, в исключительно востребованном и редко доступном мест…
$1,49 млн
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TekceTekce
Отель 292 м² в Макарска, Хорватия
Отель 292 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Недавно построенное современное здание с 5 квартирами в общей сложности расположено в одном …
$923,020
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Отель 6 800 м² в Макарска, Хорватия
Отель 6 800 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 90
Кол-во ванных комнат 90
Площадь 6 800 м²
Этот первоклассный прибрежный гостиничный комплекс на боснийском Адриатике представляет собо…
$20,59 млн
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Отель 507 м² в Макарска, Хорватия
Отель 507 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 507 м²
Исключительный туристический объект, расположенный на берегу моря в Заостроге на Макарской Р…
$1,83 млн
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Отель 800 м² в Макарска, Хорватия
Отель 800 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Великолепный отель на берегу Макарской ривьеры среди сосен рядом с пляжем! Рядом находится п…
$3,23 млн
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Отель 835 м² в Макарска, Хорватия
Отель 835 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 835 м²
Отличный многоквартирный дом с 16 апартаментами в привлекательном месте, в первом ряду от мо…
$2,31 млн
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Отель 411 м² в Макарска, Хорватия
Отель 411 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 411 м²
Апарт-дом с видом на море и бассейном в суперпопулярной Макарске! Он расположен в 500 метрах…
$1,32 млн
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Отель 286 м² в Макарска, Хорватия
Отель 286 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 286 м²
Многоквартирный дом из 4 квартир в прекрасном месте всего в 40 метрах от моря в Игране на кр…
$857,738
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Отель в Макарска, Хорватия
Отель
Макарска, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 10
Уникальная возможность! Очень популярный формат! Новый кемпинг - бунгало-поселок из 10 бунга…
$2,06 млн
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Отель 533 м² в Макарска, Хорватия
Отель 533 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 533 м²
Первая линия – это всегда победитель! Особенно первая линия от пляжа Живогошче! Особенно, ес…
$2,08 млн
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